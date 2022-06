Dazn, abbonamento premium e standard: prezzi in aumento e la scelta sui dispositivi in contemporanea (Di giovedì 9 giugno 2022) Dazn, abbonamento duplice offerto a partire dal 2 agosto 2022. Le nuove proposte nascono per combattere la pirateria e tutelarsi dall’utilizzo di account multipli. Ecco cosa prevede la nuova offerta della piattaforma sportiva streaming. Dazn, abbonamento premium e standard: prezzi in aumento Dazn ha annunciato il nuovo pacchetto abbonamenti per la stagione 2022/2023 con alcune novità. Purtroppo per gli utenti e in particolare per gli appassionati di calcio c’è un aumento dei prezzi. Il totale di dispositivi saranno sei. Ci sono in particolare due formule previste che prevedono due offerte leggermente diverse per quanto riguarda la fruibilità: La formula “standard”, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 9 giugno 2022)duplice offerto a partire dal 2 agosto 2022. Le nuove proposte nascono per combattere la pirateria e tutelarsi dall’utilizzo di account multipli. Ecco cosa prevede la nuova offerta della piattaforma sportiva streaming.inha annunciato il nuovo pacchetto abbonamenti per la stagione 2022/2023 con alcune novità. Purtroppo per gli utenti e in particolare per gli appassionati di calcio c’è undei. Il totale disaranno sei. Ci sono in particolare due formule previste che prevedono due offerte leggermente diverse per quanto riguarda la fruibilità: La formula “”, ...

