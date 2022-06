Da +Europa un decalogo Lgbti per i prossimi amministratori locali (Di giovedì 9 giugno 2022) AGI - Un decalogo per una politica inclusiva e sensibile alle istanze e ai problemi della comunità Lgbti, anche a livello locale: lo ha messo a punto +Europa, grazie a un apposito gruppo di lavoro che ha elaborato i dieci punti per gli amministratori locali e i sindaci che saranno eletti nella tornata elettorale di domenica. A presentarli, il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova, che si è avvalso dell'elaborazione del tavolo Lgbti del partito, che presenta alle Amministrative un cospicuo numero di esponenti Lgbti, i cui esponenti hanno a loro volta illustrato i singoli punti. Tra questi, i più significativi sono quelli che reclamano, da parte degli amministratori locali, azioni legislative o burocratiche ... Leggi su agi (Di giovedì 9 giugno 2022) AGI - Unper una politica inclusiva e sensibile alle istanze e ai problemi della comunità, anche a livello locale: lo ha messo a punto, grazie a un apposito gruppo di lavoro che ha elaborato i dieci punti per glie i sindaci che saranno eletti nella tornata elettorale di domenica. A presentarli, il segretario di, Benedetto Della Vedova, che si è avvalso dell'elaborazione del tavolodel partito, che presenta alle Amministrative un cospicuo numero di esponenti, i cui esponenti hanno a loro volta illustrato i singoli punti. Tra questi, i più significativi sono quelli che reclamano, da parte degli, azioni legislative o burocratiche ...

fisco24_info : Da +Europa un decalogo Lgbti per i prossimi amministratori locali: AGI - Un decalogo per una politica inclusiva e s… - Agenzia_Italia : Tra i punti più significativi quelli che reclamano, da parte degli amministratori locali, azioni legislative o bur… - Luigi56124612 : RT @Piu_Europa: ??????Presentato il decalogo per i candidati di +Europa che si presentato alle amministrative per tradurre sul territorio l’i… - AlessandroP_93 : RT @Piu_Europa: ??????Presentato il decalogo per i candidati di +Europa che si presentato alle amministrative per tradurre sul territorio l’i… - Piu_Europa : Leggi il decalogo per i nostri candidati alle amministrative curato dal tavolo #lgbti di +Europa: -