CorSport | Koulibaly | il Barcellona ha preso contatti con Ramadani ma non ancora con il Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 giugno 2022) Ieri Kalidouha dichiarato che al momentonon sa niente del suo futuro e che appena avrà notizie certe le comunicherà. Il Corriere dello Sport scrive che l’incontro tra il suo manager, Fali, e il, è saltato, segno che non ci sononovità di cui discutere, ovvero proposte ufficiali da parte di altri club. “Il signor Fali, dicevamo, è stato anche a un passo da De Laurentiis senza però incontrarlo: nel senso che martedì si trovava a Roma per altre questioni di lavoro, ma poi ieri s’è spostato a Milano e a quanto pare oggi lascerà l’Italia. Niente summit, insomma, niente faccia a faccia per chiacchierare del futuro del giocatore: un chiaro segnale che al momento non esistono novità interessanti e proposte concrete di cui ragionare insieme”. Come del resto è tutto ...