Christian De Sica, la rivelazione inattesa sulla moglie (Di giovedì 9 giugno 2022) Christian De Sica si sarebbe scoperto innamorato di Silvia Verdone sin dal primo momento. Sarebbe stato un colpo di fulmine. Non una cotta adolescenziale, una storia da poco. I due stanno insieme da anni e sono diventati l’uno il porto sicuro dell’altro. L’attore ha confessato recentemente che lui è diventato quello che è oggi proprio grazie alla madre dei suoi figli. “Una donna innamorata ti dà il coraggio di fare cose impensabili”, si legge sulla pagina Instagram di «Super Guida Tv». Ed è una dichiarazione del noto attore, che da ragazzo aveva preso a frequentare casa Verdone perché compagno di scuola di Carlo. Proprio lì ha conosciuto la secondogenita del critico cinematografico Mario. (continua a leggere dopo le foto) Christian De Sica e Silvia Verdone stanno insieme da oltre 40 anni. La coppia ... Leggi su tvzap (Di giovedì 9 giugno 2022)Desi sarebbe scoperto innamorato di Silvia Verdone sin dal primo momento. Sarebbe stato un colpo di fulmine. Non una cotta adolescenziale, una storia da poco. I due stanno insieme da anni e sono diventati l’uno il porto sicuro dell’altro. L’attore ha confessato recentemente che lui è diventato quello che è oggi proprio grazie alla madre dei suoi figli. “Una donna innamorata ti dà il coraggio di fare cose impensabili”, si leggepagina Instagram di «Super Guida Tv». Ed è una dichiarazione del noto attore, che da ragazzo aveva preso a frequentare casa Verdone perché compagno di scuola di Carlo. Proprio lì ha conosciuto la secondogenita del critico cinematografico Mario. (continua a leggere dopo le foto)Dee Silvia Verdone stanno insieme da oltre 40 anni. La coppia ...

Advertising

erprofeta2 : @ZioSt4lin Forse non tutti sanno che… era lo zio si Christian de Sica. La prima dichiarazione alla polizia fu “Ma… - junranghan : i gyujun insieme sono una coppia da cinepanettone dovete darmi più momenti di questi massimo boldi e christian de s… - ZioSt4lin : @EleninFeich In onore di Ramon Mercader, lo zio di Christian De Sica nonché picconatore di Lev Davidovic Bronstein detto Trotzky. ?? - Neri555Stefano : RT @umbriaOn: Mario #Biondi, Christian De Sica, Fabrizio #Bosso a #Terni per #Umbria #Jazz - lorenzoniadrian : Umbria Jazz a Terni con Mario Biondi, Fabrizio Bosso e Christian De Sica #UmbriaJazz #Terni #mariobiondi… -