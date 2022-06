Calciomercato Inter, Marotta vicino alla conclusione della trattativa (Di giovedì 9 giugno 2022) L’Inter potrebbe a breve piazzare un nuovo colpo sul mercato: Marotta è vicino alla conclusione dell’affare Sarà un mercato molto particolare per l’Inter, proprio come lo scorso anno. Andranno fatte delle cessioni e ci saranno degli addii duri da digerire. C’è stato quello di Ivan Perisic, esterno offensivo croato che ha deciso di andare nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 9 giugno 2022) L’potrebbe a breve piazzare un nuovo colpo sul mercato:dell’affare Sarà un mercato molto particolare per l’, proprio come lo scorso anno. Andranno fatte delle cessioni e ci saranno degli addii duri da digerire. C’è stato quello di Ivan Perisic, esterno offensivo croato che ha deciso di andare nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

DiMarzio : #Dybala: adesso l'incontro @Inter-agente dell'argentino @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato @Inter | Su #Bastoni non c'è solo il @SpursOfficial, anche il @ManUtd l'ha messo nel mirino - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Il #PSG ha chiesto informazioni per #Skriniar, ma le richieste dell'@Inter sono alte - SimoneSaraceni7 : RT @SimoneTogna: Esclusiva Camaño, agente Lautaro Martinez: 'Non ho nessuna ragione per pensare ci sia anche solo una possibilità che vada… - TheItalianTimes : ?? #CALCIOMERCATO La nuova faccia dell’#Inter: rinnovo #Inzaghi e avvicinamento #Dybala. #Bastoni e De Vrij verso la… -