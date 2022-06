(Di giovedì 9 giugno 2022) Parma, 8 giu. (Adnkronos) - "La collaborazione connasce in modo organico perché la nostra filiale nord americana collabora conda anni nel progetto 1% for the Planet oltre che con Patagonia, uno dei foundersa...

Advertising

lifestyleblogit : Bollati (Davines): 'Studi Rodale Institute al servizio dell'agricoltura' - - Gaebaldi : Bollati (Davines): “Studi Rodale Institute al servizio dell’agricoltura” - TV7Benevento : Bollati (Davines): 'Studi Rodale Institute al servizio dell'agricoltura' - - LocalPage3 : Bollati (Davines): 'Studi Rodale Institute al servizio dell'agricoltura' - gazzettaparma : Il presidente dell'azienda spiega il progetto con Rodale Institute -

Gazzetta di Parma

Così Davide, presidente diGroup, in occasione della presentazione del nuovo European Regenerative Organic Center, il primo centro europeo del Rodale Institute, ente no profit ...Così Davide, presidente diGroup, in occasione della presentazione del nuovo European Regenerative Organic Center, il primo centro europeo del Rodale Institute, ente no profit ... Bollati (Davines): "Un'agricoltura senza chimica e Co2" - Video (Adnkronos) - "La collaborazione con Rodale nasce in modo organico perché la nostra filiale nord americana collabora con Rodale da anni nel progetto 1% for the Planet oltre che con Patagonia, uno dei ...Davines è pronta ad ospitare a Parma dal 4 al 7 giugno la sua community di clienti da tutto il mondo. Per questa occasione, sabato 4 giugno, un evento diffuso e immersivo sponsorizzato dall’azienda pr ...