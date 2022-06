Bce: Borsa Milano scivola ( - 2%), Btp al 3,6% (Di giovedì 9 giugno 2022) Peggiora ulteriormente l'andamento di Piazza Affari dopo le decisioni della Bce e con la conferenza stampa della presidente Christine Lagarde: l'indice Ftse Mib cede oltre il 2%, confermando Milano ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) Peggiora ulteriormente l'andamento di Piazza Affari dopo le decisioni della Bce e con la conferenza stampa della presidente Christine Lagarde: l'indice Ftse Mib cede oltre il 2%, confermando...

