Angela Celentano, i genitori non si arrendono: l'ultima iniziativa (Di giovedì 9 giugno 2022) "Angela può essere stata rapita per una adozione illegale". A parlare sono Maria e Catello, i genitori di Angela Celentano, la bambina sparita dal Monte Faito, alle porte di Napoli il 10 agosto del 1996. In un video, lanciato da 'Chi l'ha visto?' su Rai 3, moglie e marito promuovono una nuova campagna sui social. (continua a leggere dopo le foto) Durante la puntata trasmessa ieri sera, mercoledì 8 giugno del 2022, di «Chi l'ha visto?» si è tornato a parlare del caso di Angela Celentano, che ormai è stato archiviato. Grazie all'aiuto di alcuni investigatori privati, i genitori sono praticamente certi che la figlia sia stata rapita per essere data in adozione illegale. Nulla è servito per ora per ritrovare la ragazza che dopodomani compirà 29 anni. La famiglia ha ...

