Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi: orario, programma, tv, streaming, gara-1 Finale Playoff basket 2022 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Comincia questa sera la Finale scudetto. Di nuovo Virtus Bologna contro Olimpia Milano: i Campioni d’Italia iniziano la serie in casa, contrariamente alla scorsa stagione in cui arrivarono i due colpi consecutivi al Mediolanum Forum che consentirono il 4-0 e la festa in casa. Si parte con il pubblico della Segafredo Arena pronto a spingere i suoi, e questa volta al massimo del suo potenziale rumoroso. Playoff fondamentalmente dominati dalle due finaliste, che con due 3-0 si sono portate a questo punto. E non hanno intenzione di mollare. La squadra di Sergio Scariolo è prima per punti segnati in stagione (87.2), valutazione media (106.3), percentuali da due (56.8%) e da tre (38.1%), quella di Messina seconda in queste voci statistiche (83.4, 100.8, 55.8% e 37.8% ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Comincia questa sera lascudetto. Di nuovocontro: i Campioni d’Italia iniziano la serie in casa, contrariamente alla scorsa stagione in cui arrivarono i due colpi consecutivi al Mediolanum Forum che consentirono il 4-0 e la festa in casa. Si parte con il pubblico della Segafredo Arena pronto a spingere i suoi, e questa volta al massimo del suo potenziale rumoroso.fondamentalmente dominati dalle due finaliste, che con due 3-0 si sono portate a questo punto. E non hanno intenzione di mollare. La squadra di Sergio Scariolo è prima per punti segnati in stagione (87.2), valutazione media (106.3), percentuali da due (56.8%) e da tre (38.1%), quella di Messina seconda in queste voci statistiche (83.4, 100.8, 55.8% e 37.8% ...

Advertising

Joserra40albben : RT @AllAroundnet: #TriplaDoppia by @AllAroundnet 2021-22 la 32^ puntata de “Il processo del lunedì” è alla vigilia della Finale @OlimpiaMI1… - Laura170178 : RT @AllAroundnet: #TriplaDoppia by @AllAroundnet 2021-22 la 32^ puntata de “Il processo del lunedì” è alla vigilia della Finale @OlimpiaMI1… - AllAroundnet : #TriplaDoppia by @AllAroundnet 2021-22 la 32^ puntata de “Il processo del lunedì” è alla vigilia della Finale… - infoitsport : LBA Finals, Virtus Bologna-Olimpia Milano: finali per la prima volta in 4k su Eurosport sulla piattaforma Sky - 51m0ne00 : RT @Loppe_V: Ecco un thread (o presunto tale) sulle #LBAFinals. Per il 2° anno consecutivo saranno Virtus Segafredo Bologna e A|X Armani Ex… -