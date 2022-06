Usb Pisa | ' grave attacco sindacale all' interno dell' Università di Pisa' - Cronaca - lanazione it

Advertising

CMarziane : RT @MarcoRizzoPC: Chi denuncia l’invio di armi riceve un segnale inverso. Nella sede di Roma del sindacato di base USB è arrivata la perqui… -

LA NAZIONE

A niente è servito l'appello ai sindaci e al Prefetto didi non utilizzare la forza pubblica ... 'Potere al Popolo! sarà presente ai prossimi picchetti di Asia- conclude - perché questa ...CASCINA - Questa mattina alcuni attivisti di Asiae Potere al Popolo! dihanno dato vita ad un picchetto antisfratto in via Toscoromagnola a Navacchio. "Il picchetto antisfratto del 7 Giugno ha fatto guadagnare tempo alla famiglia Taouil" ... Usb Pisa: "grave attacco sindacale all'interno dell'Università di Pisa" La denuncia del sindacato: "La componente Cgil ha deciso di escludere tutte le altre rappresentanze dagli incontri di contrattazione con la parte datoriale" ...La lista dei candidati al Premio Nazionale “Cultura della Pace-Città di Sansepolcro” per la XVI edizione del 2022.