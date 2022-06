Ultime Notizie – Mareamico: “Importante sequestro Carabinieri a Punta Bianca” (Di mercoledì 8 giugno 2022) I Carabinieri, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, hanno posto sotto sequestro una vasta area di Punta Bianca, al cui interno ricade un immobile abusivo, in territorio di Palma di Montechiaro (Agrigento). L’edificio costruito qualche anno fa a pochi centimetri dal mare, oltre che essere abusivo, rischia di crollare nella spiaggia sottostante. “Mareamico aveva segnalato questa grave situazione nel novembre del 2020. Ora, nell’imminenza dell’istituzione della riserva naturale di Punta Bianca, la Procura di Agrigento ha sequestrato tutto”, si legge in una nota. “L’augurio è che, a seguito di questo Importante provvedimento, si proceda immediatamente ad abbattere questa pericolosa bruttura ed a ripristinare questi luoghi che, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) I, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, hanno posto sottouna vasta area di, al cui interno ricade un immobile abusivo, in territorio di Palma di Montechiaro (Agrigento). L’edificio costruito qualche anno fa a pochi centimetri dal mare, oltre che essere abusivo, rischia di crollare nella spiaggia sottostante. “aveva segnalato questa grave situazione nel novembre del 2020. Ora, nell’imminenza dell’istituzione della riserva naturale di, la Procura di Agrigento ha sequestrato tutto”, si legge in una nota. “L’augurio è che, a seguito di questoprovvedimento, si proceda immediatamente ad abbattere questa pericolosa bruttura ed a ripristinare questi luoghi che, ...

