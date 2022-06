Ultime Notizie – Grano Ucraina, Lavrov: “Rotte sicure se Kiev sminerà porti” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Incontro oggi in Turchia tra il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu con l’omologo russo Sergej Lavrov. La Turchia, sottolinea il ministro turco nel corso della conferenza stampa ad Ankara, considera “legittima” la richiesta di Mosca di revocare le sanzioni sulle esportazioni agricole russe per facilitare quelle ucraine. “Se dobbiamo aprire il mercato internazionale ucraino, pensiamo che revocare gli ostacoli alle esportazioni russe sia legittimo”, ha detto Cavusoglu. Mosca dal canto suo è pronta “in un modo o nell’altro” a rilasciare garanzie di sicurezza per l’esportazione di Grano ucraino attraverso i porti del Mar Nero, detto Lavrov, secondo quanto riporta Ria Novosti. “Il presidente Putin ne ha già parlato, ha affermato pubblicamente che garantiamo la sicurezza di tali ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Incontro oggi in Turchia tra il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu con l’omologo russo Sergej. La Turchia, sottolinea il ministro turco nel corso della conferenza stampa ad Ankara, considera “legittima” la richiesta di Mosca di revocare le sanzioni sulle esportazioni agricole russe per facilitare quelle ucraine. “Se dobbiamo aprire il mercato internazionale ucraino, pensiamo che revocare gli ostacoli alle esportazioni russe sia legittimo”, ha detto Cavusoglu. Mosca dal canto suo è pronta “in un modo o nell’altro” a rilasciare garanzie dizza per l’esportazione diucraino attraverso idel Mar Nero, detto, secondo quanto riporta Ria Novosti. “Il presidente Putin ne ha già parlato, ha affermato pubblicamente che garantiamo lazza di tali ...

