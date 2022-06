Stilista impiccata | ex fidanzato condannato a 6 anni

(Di mercoledì 8 giugno 2022) E' statoa seidi reclusione per morte come conseguenza di altro reato, lesioni e stalking Marco Venturi, il 45ennedellaCarlotta Benusiglio, trovata...

E' stato condannato a sei anni di reclusione per morte come conseguenza di altro reato, lesioni e stalking Marco Venturi, il 45enne fidanzato della stilista Carlotta Benusiglio, trovata impiccata nella notte del 31 maggio 2016 su un albero dei giardini di piazza Napoli, a Milano. Lo ha deciso col rito abbreviato il gup Raffaella Mascarino.