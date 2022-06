'Speciale Referendum', questa sera alle 21.15 su La7: Enrico Mentana presenta l'approfondimento verso il 12 giugno (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lo Speciale Referendum andrà in onda questa sera alle 21.15 su La7, condotto dal direttore del Tg La7 Enrico Mentana. Un contenitore informativo che guiderà gli elettori verso l'appuntamento referendario del prossimo 12 giugno, sul tema della riforma della giustizia. Nell'approfondimento di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 8 giugno 2022) Loandrà in onda21.15 su La7, condotto dal direttore del Tg La7. Un contenitore informativo che guiderà gli elettoril'appuntamento referendario del prossimo 12, sul tema della riforma della giustizia. Nell'di ...

Advertising

InnovazioneTri1 : RT @danilotwtts: Sul @Corriere un lungo speciale per avvicinarsi al #REFERENDUMGIUSTIZIA: la guida di Paolo Decrestina - martinapennisi : RT @danilotwtts: Sul @Corriere un lungo speciale per avvicinarsi al #REFERENDUMGIUSTIZIA: la guida di Paolo Decrestina - danilotwtts : Sul @Corriere un lungo speciale per avvicinarsi al #REFERENDUMGIUSTIZIA: la guida di Paolo Decrestina - DaBattistini : Questa sera LA7 21,15 Speciale referendum. Passaparola. - dina_poli : RT @GiuseppePalma78: ?? Un altro mio speciale, molto più ricco dei precedenti, sulle ragioni del #Sì a tutti e 5 i quesiti referendari, scri… -