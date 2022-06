Skriniar, stop di 3-6 settimane, escluso l’interessamento del ginocchio (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’Inter tira un sospiro di sollievo: gli esami escludono l’interessamento del ginocchio nell’infortunio subito da Skriniar Dopo la paura il sollievo: la natura dell’infortunio di Milan Skriniar non è così grave non interessa il ginocchio. A seguito degli esami effettuati la prognosi per il calciatore slovacco rivelano invece un problema muscolare ai flessori che richiederà uno stop di 3-6 settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’Inter tira un sospiro di sollievo: gli esami escludonodelnell’infortunio subito daDopo la paura il sollievo: la natura dell’infortunio di Milannon è così grave non interessa il. A seguito degli esami effettuati la prognosi per il calciatore slovacco rivelano invece un problema muscolare ai flessori che richiederà unodi 3-6. L'articolo proviene da Calcio News 24.

