Simiso Buthelezi morto a 24 anni per danni cerebrali: il pugile era impazzito sul ring, tirava pugni nel vuoto – VIDEO

Che le sue condizioni fossero gravi lo si era capito fin da subito: il primo ad accorgersene era stato l'arbitro, bravo a interrompere immediatamente l'incontro e far scattare i soccorsi. L'emorragia cerebrale però ha provocato danni irriversibile: il pugile sudafricano Simiso Buthelezi è morto a 24 anni. Le immagini del suo ultimo match contro Siphesihle Mntungwa dello scorso fine settimana avevano fatto il giro del mondo: Buthelezi all'improvviso era apparso assente e aveva iniziato a tirare pugni nel vuoto, come per colpire un avversario immaginario.

