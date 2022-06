Scherma | agli Europei Senior l’Italia punta al podio | i convocati

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – Laitaliana è pronta ad affrontare i CampionatiAssoluti Antalya 2022. Sono 25 in tutto gli atleti azzurridei responsabili d’arma Stefano Cerioni per il fioretto, Nicola Zanotti per la sciabola e Dario Chiadò per la spada che rappresenteranno il Tricolore nella kermesse continentale in Turchia dal 17 al 22 giugno. Dopo una lunga stagione di Coppa del Mondo i Commissari tecnici delle tre armi hanno ufficializzato al Consiglio federale le proprie scelte. Sono quattro gli atleti per ciascuna specialità che parteciperanno sia alle gare individuali che a quelle a squadre, con una riserva in Italia e una sola eccezione nel fioretto maschile dove ci sarà una staffetta: solo per l’individuale, infatti, il CT Cerioni ha scelto Giorgio Avola mentre il quarto titolare soltanto nella prova a squadre sarà Guillaume ...