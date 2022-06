Roma, per l'attacco c'è anche Berardi. Ma bisognerà superare la Juve - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di mercoledì 8 giugno 2022) Mourinho punterà su Berardi Roma, 8 giugno 2022 - Il mercato della Roma porterà sicuramente novità in attacco e sulla lista di Tiago Pinto i nomi già si susseguono. Per gli esterni però l'ultima idea ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Mourinho punterà su, 8 giugno 2022 - Il mercato dellaporterà sicuramente novità ine sulla lista di Tiago Pinto i nomi già si susseguono. Per gli esterni però l'ultima idea ...

Advertising

mengonimarco : Svelato il primo ospite per la data di Roma… @sonolamadame1 Siamo ancora in diretta, le sorprese non sono finite… - reportrai3 : L’Eliseo di Roma è in vendita per 24 milioni di euro sul sito di un’agenzia immobiliare. Proprietario e direttore a… - reportrai3 : Dal 20 gennaio scorso il teatro Eliseo di Roma è in vendita per 24 milioni di euro. Proprietario è Luca Barbareschi… - mengoniteam : RT @mengonimarco: Svelato il primo ospite per la data di Roma… @sonolamadame1 Siamo ancora in diretta, le sorprese non sono finite ?? htt… - sfanculin : RT @ritadallachiesa: Appello per il sindaco di #Roma ?@gualtierieurope?. Basta con le botticelle,basta con il clan dei vetturini,basta con… -