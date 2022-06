Ostuni | nelle prossime ore l’apertura dell’ospedale | “non più Covid” Finalmente

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Tommaso Gioia: Avevo comunicato lo scorso sabato 4 giugno che a breve la struttura ospedaliera diaprisse a tutti gli utenti, ed infatti con immenso piacere voglio annunciare alla comunità ostunese e provinciale che aspettava da tempo la notizia che l’Ospedale diaprisse. Abbiamo seguito l’iter ed è arrivato il consenso della regione Puglia alla riapertura che avverrà48 ore, non sarà più ospedale “Solo”.il territorio intero potrà riavere l’ospedale di riferimento in un momento dove tutta la Puglia edin particolare è piena di turisti. Ringrazio la direzione Generale (Dott. Flavio Roseto), e la Direzione sanitaria (Dott. Vito Campanile) oltre alla Direzione, per aver ascoltato le ...

Advertising

AgoraBlog2 : ATTUALITA'???? Una rappresentanza di residenti: «Comprensibilmente preoccupati, nonché delusi dalla sostanziale asse… -

...diè intervenuta per incendio auto una classe A sulla SS 379 nei pressi del parcheggio di un locale commerciale, le fiamme hanno interessato una seconda vettura parcheggiataimmediate ...Più che come un'organica selezione di spettacoli " si leggenote di presentazione del ...fuoriprogramma.prenotazioni@gmail.com Punto di incontro Teatro Biblioteca Quarticciolo h 20.00 via...Di seguito un comunicato diffuso da Tommaso Gioia: Avevo comunicato lo scorso sabato 4 giugno che a breve la struttura ospedaliera di Ostuni aprisse a tutti gli utenti, ed infatti con immenso piacere ...E’ diventata mamma di Ilaria per la prima volta a 58 anni una donna originaria di Ostuni in provincia di Brindisi. Due anni fa, nello stesso ospedale partorì una donna di 56 anni. Un’esperienza non nu ...