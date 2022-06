Omicidio De Santis – Manta | arriva la sentenza da parte dei giudici – VIDEO

Advertising

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: E' stato condannato all'ergastolo Antonio De Marco, il giovane studente reo confesso dell'omicidio dell'arbitro leccese D… - quotidianodirg : #Lecce – E’ stato condannato all’#ergastolo #AntonioDeMarco, il giovane studente reo confesso dell’omicidio dell’ar… - NotizieTg : Fidanzati uccisi, ergastolo a De Marco 13.50 Condannato all'ergastolo Antonio De Marco, reo confesso dell'omicidi… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: E' stato condannato all'ergastolo Antonio De Marco, il giovane studente reo confesso dell'omicidio dell'arbitro leccese D… - Raff_per_voi : RT @RaiNews: È stato condannato all’ergastolo lo studente 23enne reo confesso del duplice omicidio dell’arbitro leccese Daniele De Santis e… -

di Monica DeE' un mistero il decesso di Rocco Morelli, un 69enne di Eboli che si era ricoverato per un "... che ha aperto un procedimento penale per l'ipotesi di reato dicolposo in ......messaggio inviato un po' di pazienza ci vediamo sui campi di battaglia La Corte d'Assise ha condannato ieri all'ergastolo Antonio De Marco il giovane Reo confesso dell'dell'arbitroDe...Condannato all'ergastolo Antonio De Marco, il giovane studente reo confesso dell'omicidio dell'arbitro leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, uccisi la sera del 21 settembre 2 ...E' stato condannato all'ergastolo Antonio De Marco, il giovane studente reo confesso dell'omicidio di Daniele De Santis e Eleonora Manta ...