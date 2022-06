Nicolato: “Svezia? Mi aspetto gara dura: loro in condizioni migliori rispetto a noi” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Paolo Nicolato ha parlato alla vigilia di Svezia-Italia, sfida valida per le qualificazioni agli Europei 2023. Si gioca ad Helsinborg nella giornata di domani (giovedì 9 giugno). Questa l’analisi del ct della Nazionale U21: “Mi aspetto una partita molto difficile. Giochiamo con una squadra che probabilmente sta meglio di noi ed ha una migliore condizione perchè il suo campionato è molto avviato e ha avuto la possibilità di recuperare più di noi perchè è sette giorni che non gioca. Noi abbiamo fatto la partita l’altro ieri, abbiamo fatto un viaggio, siamo arrivati qui, abbiamo tanti giocatori che probabilmente non hanno recuperato dalla gara precedente e quindi sarà una partita su cui dobbiamo anche scommettere, facendo dei cambiamenti perchè sarà una sfida difficile e delicata. Vincere non sarà facile. Mi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Paoloha parlato alla vigilia di-Italia, sfida valida per le qualificazioni agli Europei 2023. Si gioca ad Helsinborg nella giornata di domani (giovedì 9 giugno). Questa l’analisi del ct della Nazionale U21: “Miuna partita molto difficile. Giochiamo con una squadra che probabilmente sta meglio di noi ed ha una migliore condizione perchè il suo campionato è molto avviato e ha avuto la possibilità di recuperare più di noi perchè è sette giorni che non gioca. Noi abbiamo fatto la partita l’altro ieri, abbiamo fatto un viaggio, siamo arrivati qui, abbiamo tanti giocatori che probabilmente non hanno recuperato dallaprecedente e quindi sarà una partita su cui dobbiamo anche scommettere, facendo dei cambiamenti perchè sarà una sfida difficile e delicata. Vincere non sarà facile. Mi ...

