Matthew McConaughey dal palco della Casa Bianca mostra le Converse verdi di una giovane vittima della sparatoria di Uvalde (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Sulle armi è arrivato il momento di cambiare. È ora di stabilire nuove leggi bipartisan”. Giacca scura, camicia banca, occhiali, l’attore Matthew McConaughey parla serio e risoluto. Lancia un appello direttamente dal palco della Casa Bianca. E lo fa da texano originario Uvalde, la città teatro della strage dove un ragazzo appena maggiorenne ha ucciso 21 persone, fra cui 19 bambini. Mette in guardia: “Per quanto il nostro Paese sia diviso, la questione della responsabilità sulle armi è una di quelle su cui siamo più d’accordo che in disaccordo, davvero”. E specifica: “Ma questa non dovrebbe essere una questione partitica. Ci troviamo davanti a una finestra di opportunità che non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Sulle armi è arrivato il momento di cambiare. È ora di stabilire nuove leggi bipartisan”. Giacca scura, camicia banca, occhiali, l’attoreparla serio e risoluto. Lancia un appello direttamente dal. E lo fa da texano originario, la città teatrostrage dove un ragazzo appena maggiorenne ha ucciso 21 persone, fra cui 19 bambini. Mette in guardia: “Per quanto il nostro Paese sia diviso, la questioneresponsabilità sulle armi è una di quelle su cui siamo più d’accordo che in disaccordo, davvero”. E specifica: “Ma questa non dovrebbe essere una questione partitica. Ci troviamo davanti a una finestra di opportunità che non ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Matthew McConaughey alla Casa Bianca per chiedere una stretta sulle armi. L'attore è nato a Uvalde, cittadina teatr… - ilpost : Il discorso dell’attore Matthew McConaughey sulla strage di Uvalde, alla Casa Bianca - repubblica : Le Converse verdi di una vittima di Uvalde. La provocazione di Matthew McConaughey alla Casa Bianca per una legge b… - FQMagazineit : Matthew McConaughey dal palco della Casa Bianca mostra le Converse verdi di una giovane vittima della sparatoria di… - Rolfi39 : RT @La7tv: #intanto Matthew McConaughey ha ricordato le vittime della strage di Uvalde in un toccante intervento alla Casa Bianca https://t… -