Mamma salva il figlio 17enne in mare, poi annega: Maria Clara aveva 51 anni (Di mercoledì 8 giugno 2022) È morta subito dopo avere salvato il figlio di 17 anni che stava per essere trascinato al largo dalla corrente del mar Tirreno. Una turista tedesca , Maria Clara Shermer , aveva 51 anni, stava ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 giugno 2022) È morta subito dopo avereto ildi 17che stava per essere trascinato al largo dalla corrente del mar Tirreno. Una turista tedesca ,Shermer ,51, stava ...

Advertising

ArielLion00 : RT @saripipole: @GassmanGassmann Mamma mia che tristezza. Lasciate stare almeno lo sport, almeno il calcio se tutti gli sport non è possibi… - saripipole : @GassmanGassmann Mamma mia che tristezza. Lasciate stare almeno lo sport, almeno il calcio se tutti gli sport non è… - PietroOcello : @mirkoScarpato @Biancaneuro Io non ho finito l'università per problemi personali, non ho visitato psichiatri o psic… - sssssttttststts : @superlamontagna La verità é che non se ne salva una ?? compresa la mamma che gli ha dato solo indicazioni sbagliate fin’ora ?? - zozwin : Chi ama richiama e non fa paranoie... Calma, il karma non salva, Ryan da solo al fronte Mamma, guarda quanta mia rabbia tra poco esplode -