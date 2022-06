Lega Pro, stabilite le date del campionato 2022/23: start il 28 agosto, playoff… (Di mercoledì 8 giugno 2022) stabilite le date per il prossimo campionato di Serie C, Coppa Italia e playoff dopo la riunione del Consiglio Direttivo Leggi su mediagol (Di mercoledì 8 giugno 2022)leper il prossimodi Serie C, Coppa Italia e playoff dopo la riunione del Consiglio Direttivo

Advertising

Lega_B : ?? 8/6/2017 ?? In quella serata il @bncalcio ottiene la prima promozione in @SerieA al termine della stagione d'esor… - DiMarzio : #SerieC | Le date e il regolamento per la stagione 2022/2023 ?? - WiAnselmo : RT @Mediagol: Lega Pro, stabilite le date del campionato 2022/23: start il 28 agosto, playoff… - Mediagol : Lega Pro, stabilite le date del campionato 2022/23: start il 28 agosto, playoff… - Fracasci83 : @elliott_il Invece ai tempi di yogurt leee dovevate ripartire dalla lega pro -