L’agente di Dybala incontra la dirigenza dell’Inter

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Paulopotrebbe essere vicinissimo all’Inter. E’ infatti in corso, nella sede del club nerazzurro, a Milano, un incontro tradell’argentino, Jorge Antun, accompagnato dagli intermediari De Vecchi e Petralito, e i vertici, rimasto orfano della Juve dopo il benservito di Arrivabene, cerca una nuova collocazione e il club nerazzurro potrebbe rappresentare il suo futuro.dell’argentino, all’entrata negli uffici di Via della Liberazione, ha rilasciato solo una dichiarazione stringata: “Ottimista? Nella vita sì”. Agente #arrivato in sede #Inter: “Ottimista? Sì…”@ivanfcardia pic.twitter.com/6KMCI85Txs — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) June 8, 2022 L'articolo ilNapolista.

DiMarzio : #Dybala: adesso l'incontro @Inter-agente dell'argentino @SkySport #calciomercato - Glongari : #Inter l’agente di #Dybala #Antun arriva in sede @tvdellosport ?? @GianluVisco - Gazzetta_it : Inter-#Dybala, a ore l'incontro con l'agente. Il sì può arrivare prima dell'uscita di Sanchez - LuigiBevilacq17 : RT @RiccardoDanna1: In corso il summit con l'agente di #Dybala: l'#Inter si avvicina sempre di più all'argentino. ????? Dopo l'agente di #Ba… - inceX_ : RT @DiMarzio: #Dybala: adesso l'incontro @Inter-agente dell'argentino @SkySport #calciomercato -

