Imbavagliati pure al voto | cercano di intralciare il referendum anche con le mascherine

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Un ricorso al Tar contro l'obbligo di indossare la mascherina ai seggi elettorali e agli esami di maturità. Lo ha annunciato il leader della Lega Matteo Salvini dopo che il tema era stato sollevato, il giorno prima, dal suo deputato Claudio Borghi. «Leall'esame di maturità? Penso che sia un'enorme fesseria. Siamo uno degli ultimi Paesi rimasti al mondo che ancora oggi copre la faccia a bimbi e insegnati. Penso che non ci sia nessun criterio scientifico, con 30 gradi, a costringere insegnanti e studenti al bavaglio, anzi fa male. Quindi noi facciamo ricorso come Lega al Tar, quantomeno per la maturità eper le elezioni di domenica prossima, perché teoricamente se dimentichi la mascherina al seggio ti rimandano a casa. Ovunque si è tornati a vivere e a respirare normalmente, in classe e al seggio elettorale no? Mi sembra veramente una ...