I fratelli Duffer svelano nuovi dettagli su Stranger Things 5: “Salto temporale” (Di mercoledì 8 giugno 2022) La quinta stagione di Stranger Things è stata annunciata già da un po’. Nonostante la quarta non sia ancora terminata, i fan già non vedono l’ora di scoprire cosa dovranno affrontare i protagonisti della serie tv. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli che non hanno potuto fare a meno di accendere la curiosità degli spettatori. Matt e Ross Duffer, nei panni di produttori dello show, già hanno in mente cosa succederà da ora in avanti, ma non escludono la possibilità di modificare alcuni aspetti. Inoltre, hanno rilasciato preziose informazioni sulla collocazione temporale delle puntate che metteranno fine a una delle storie più amate di Netflix. Stranger Things 5, Matt e Ross Duffer parlano del futuro della serie tv Dire addio a ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 8 giugno 2022) La quinta stagione diè stata annunciata già da un po’. Nonostante la quarta non sia ancora terminata, i fan già non vedono l’ora di scoprire cosa dovranno affrontare i protagonisti della serie tv. Nelle ultime ore, sono emersiche non hanno potuto fare a meno di accendere la curiosità degli spettatori. Matt e Ross, nei panni di produttori dello show, già hanno in mente cosa succederà da ora in avanti, ma non escludono la possibilità di modificare alcuni aspetti. Inoltre, hanno rilasciato preziose informazioni sulla collocazionedelle puntate che metteranno fine a una delle storie più amate di Netflix.5, Matt e Rossparlano del futuro della serie tv Dire addio a ...

Advertising

dead_butpr3tty : nooo rega no no e no faccio causa ai fratelli duffer se mi toccano will. #StrangerThings - mmccvrtney : @aliflash0 @L0GANLOKI I fratelli Duffer hanno detto che é stato un errore rip - bumidori : @pixieventi è canon io sono uno dei fratelli duffer - cyroeil : @PLVT0NE NON SO su tiktok ho letto che forse forse FORSE ci sarà una st5 che conclude tutto ma sono solo rumors e n… - laemme_ : fratelli Duffer ascoltatemi vi parlo con il cuore in mano credetemi -