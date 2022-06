Gaetano parla del Napoli: “Voglio dimostrarlo sul campo!” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il giovane centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano, dopo una splendida stagione alla Cremonese, ha realizzato contro il Lussemburgo il suo primo gol con la maglia della Nazionale italiana U21, alla sua seconda presenza da titolare. Il classe ’00 rientrerà nelle fila del Napoli dopo la sua esperienza in prestito in Serie B per la prossima stagione. Gaetano si è raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello sport, pubblicata sull’edizione odierna, in cui ha parlato anche del suo futuro nel Napoli. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: “Mi sento pronto per il Napoli, ho voglia di dimostrarlo sul campo. Napoli è la mia casa, però nel mercato tutto può succedere. Prima Voglio fare queste due ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il giovane centrocampista delGianluca, dopo una splendida stagione alla Cremonese, ha realizzato contro il Lussemburgo il suo primo gol con la maglia della Nazionale italiana U21, alla sua seconda presenza da titolare. Il classe ’00 rientrerà nelle fila deldopo la sua esperienza in prestito in Serie B per la prossima stagione.si è raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello sport, pubblicata sull’edizione odierna, in cui hato anche del suo futuro nel. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: “Mi sento pronto per il, ho voglia disul campo.è la mia casa, però nel mercato tutto può succedere. Primafare queste due ...

