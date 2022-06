Ecco”dodici esperienze sessuali per un viaggio alla ricerca del piacere” | dalla ‘mummificazione’ al ‘ghiaccio bollente’ | esce ‘Be Kinky!”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Mettetevi comodi e parliamo di BDSM. Non fate gli gnorri. Sapete benissimo qual è il tema. Magari l’acronimo non ve lo ricordate, o non lo sapete proprio, ma il settore erotico di riferimento sì. Rinfreschiamo la memoria: B per Bondage quindi schiavitù, D di disciplina, S e M per dominazione e sottomissione. Fermiamoci qui. Soprattutto escludiamo quella patina torbida da torture medioevali che per alcuni può risultare il BDSM. Perché al resto, ovvero ad un’idea più ludica e consapevole delladei più intimi e profondi desideri, magari quelli più indicibili, ci pensa Andrea Farolfi con il suo Be(Giunti) acquistabile anche subito in ogni libreria. Farolfi è dottore in Scienze dell’educazione, esperto in educazione sessuale e consulente sessuologico per single e coppie. Allo stesso tempo è un artista internazionale di bondage giapponese ...