Cielo sereno al mattino, ma peggiora nel pomeriggio (Di mercoledì 8 giugno 2022) Secondo le previsioni del Centro Meteorologico Lombardo, a cura di Maurizio Sabatino, l’afflusso in quota di fredde correnti nord occidentali, legate alla depressione presente sulla Gran Bretagna, sarà responsabile dell’instabilità pomeridiana sui rilievi e lungo le aree centro-orientali della regione. Temperature ancora gradevoli ma da domani, giovedì, la risalita del promontorio sub-tropicale, verrà accompagnata da un aumento delle temperature. Mercoledì 8 Giugno Tempo Previsto: generalmente sereno su gran parte della regione. Poco nuvoloso al mattino per nubi basse su alta Valtellina, Oltrepo pavese, Cremonese e Mantovano. Graduale aumento della nuvolosità da metà giornata, ad iniziare dai settori occidentali. Nuvolosità che darà luogo a locali precipitazioni pomeridiane lungo la fascia meridionale della regione, Oltrepo e Cremonese, che assumeranno ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Secondo le previsioni del Centro Meteorologico Lombardo, a cura di Maurizio Sabatino, l’afflusso in quota di fredde correnti nord occidentali, legate alla depressione presente sulla Gran Bretagna, sarà responsabile dell’instabilità pomeridiana sui rilievi e lungo le aree centro-orientali della regione. Temperature ancora gradevoli ma da domani, giovedì, la risalita del promontorio sub-tropicale, verrà accompagnata da un aumento delle temperature. Mercoledì 8 Giugno Tempo Previsto: generalmentesu gran parte della regione. Poco nuvoloso alper nubi basse su alta Valtellina, Oltrepo pavese, Cremonese e Mantovano. Graduale aumento della nuvolosità da metà giornata, ad iniziare dai settori occidentali. Nuvolosità che darà luogo a locali precipitazioni pomeridiane lungo la fascia meridionale della regione, Oltrepo e Cremonese, che assumeranno ...

