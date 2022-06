Billie Eilish: la nuova canzone parla di aborto e tanto altro (Di mercoledì 8 giugno 2022) Billie Eilish ha composto una nuova canzone insieme al fratello Finneas. Il brano si intitola Tv e, nonostante la melodia acustica, composta da solo voce e chitarra, tratta temi molti forti e di attualità. Vi raccomandiamo... Billie Eilish: "La mia vita è la stessa di quando ero bambina, ma non ho amici" La coppia musicale ha suonato per la prima volta il pezzo all’AO Arena, a Manchester, in Inghilterra. Poi pubblicata su YouTube, la canzone fa riferimenti molto espliciti a due fatti di cronaca recenti e molti dibattuti: al processo per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard, che ha letteralmente monopolizzato i media per settimane, e al tentativo della destra americana di rendere illegale ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 8 giugno 2022)ha composto unainsieme al fratello Finneas. Il brano si intitola Tv e, nonostante la melodia acustica, composta da solo voce e chitarra, tratta temi molti forti e di attualità. Vi raccomandiamo...: "La mia vita è la stessa di quando ero bambina, ma non ho amici" La coppia musicale ha suonato per la prima volta il pezzo all’AO Arena, a Manchester, in Inghilterra. Poi pubblicata su YouTube, lafa riferimenti molto espliciti a due fatti di cronaca recenti e molti dibattuti: al processo per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard, che ha letteralmente monopolizzato i media per settimane, e al tentativo della destra americana di rendere illegale ...

peppe844 : #BillieEilish nuova canzone che parla di aborto e di Depp/Heard - rockolpoprock : Billie Eilish, nuova canzone che parla di aborto e di Johnny Depp e Amber Heard - Rosanna_UC : RT @JunkerApp: La cantante @billieeilish in prima linea per il #clima: lancia il progetto Overheated per discutere di crisi climatica insie… - BORDEVSZ : la nuova fottuta canzone di billie eilish porca troia????????? - JunkerApp : La cantante @billieeilish in prima linea per il #clima: lancia il progetto Overheated per discutere di crisi climat… -