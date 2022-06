Basket: Boston riabbraccia le Finali Nba, una città in festa (Di mercoledì 8 giugno 2022) Boston, 8 giu. - (Adnkronos) - Era dal 2010, dalla serie andata a 7 gare e persa contro gli odiati rivali dei Los Angeles Lakers, che Boston non ospitava più le Finali Nba. E l'entusiasmo della città è alle stelle in particolare fuori, dentro e attorno al campo di casa dei Celtics. Stanotte, alle 2 ora italiana, si gioca gara-3 contro i Golden State Warriors con la serie in parità sull'1-1 e un'intera città scende in campo per arrivare al titolo numero 18. Su Staniford Street, la strada che poi diventa Causeway (ovvero l'indirizzo del TD Garden) è un continuo succedersi di banner con i protagonisti della grande cavalcata che ha portato i Celtics - a 12 anni dall'ultima finale, a 14 dall'ultimo titolo - di nuovo sul palcoscenico più prestigioso. Da Jayson Tatum, a Marcus Smart fino a Jaylen Brown. Su ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022), 8 giu. - (Adnkronos) - Era dal 2010, dalla serie andata a 7 gare e persa contro gli odiati rivali dei Los Angeles Lakers, chenon ospitava più leNba. E l'entusiasmo dellaè alle stelle in particolare fuori, dentro e attorno al campo di casa dei Celtics. Stanotte, alle 2 ora italiana, si gioca gara-3 contro i Golden State Warriors con la serie in parità sull'1-1 e un'interascende in campo per arrivare al titolo numero 18. Su Staniford Street, la strada che poi diventa Causeway (ovvero l'indirizzo del TD Garden) è un continuo succedersi di banner con i protagonisti della grande cavalcata che ha portato i Celtics - a 12 anni dall'ultima finale, a 14 dall'ultimo titolo - di nuovo sul palcoscenico più prestigioso. Da Jayson Tatum, a Marcus Smart fino a Jaylen Brown. Su ...

Advertising

TV7Benevento : Basket: Boston riabbraccia le Finali Nba, una città in festa - - SimonaCallea2 : RT @sangiovann1: ieri guardavo Boston vs Golden State #NBAFinals dopo averle spiegato accuratamente tutte le regole e lo svolgimento del gi… - MarinaMaggio3 : RT @sangiovann1: ieri guardavo Boston vs Golden State #NBAFinals dopo averle spiegato accuratamente tutte le regole e lo svolgimento del gi… - amicilolaa : RT @sangiovann1: ieri guardavo Boston vs Golden State #NBAFinals dopo averle spiegato accuratamente tutte le regole e lo svolgimento del gi… - Sangius12 : RT @sangiovann1: ieri guardavo Boston vs Golden State #NBAFinals dopo averle spiegato accuratamente tutte le regole e lo svolgimento del gi… -