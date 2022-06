Ambiente:Letta,Pd vota futuro green. Destre per nero fossile (Di mercoledì 8 giugno 2022) "Per chi dice che sinistra e destra non vogliono piu' dire niente. Oggi al Parlamento Europeo di Strasburgo noi votiamo per un futuro green. Le Destre italiane scelgono il nero fossile". Lo scrive su ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 giugno 2022) "Per chi dice che sinistra e destra non vogliono piu' dire niente. Oggi al Parlamento Europeo di Strasburgo noi votiamo per un. Leitaliane scelgono il". Lo scrive su ...

Advertising

iconanews : Ambiente:Letta,Pd vota futuro green. Destre per nero fossile - Gauss73255331 : @fabcet è giusto? sí. per l'ambiente e gli utenti. ci sono mille motivi per criticare letta ma migliaia di persone… - zazoomblog : Ambiente: Letta noi per il green Lega per il nero - #Ambiente: #Letta #green - TV7Benevento : Ambiente: Letta, 'noi per il green, Lega per il nero' - - angelo_menel : RT @ardigiorgio: Di Emiliano Letta dice che sull’ambiente ha detto e fatto bene. Quindi secondo @EnricoLetta aver combattuto e alimentato i… -