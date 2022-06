Al via domande per contributi a wedding, ristoranti, hotel (Di mercoledì 8 giugno 2022) Al via da domani le domande per i contributi a fondo perduto per i settori del wedding, dell'organizzazione di feste e cerimonie, e di hotel, ristoranti e catering (HO. RE. CA), previsti dal Dl ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 giugno 2022) Al via da domani leper ia fondo perduto per i settori del, dell'organizzazione di feste e cerimonie, e die catering (HO. RE. CA), previsti dal Dl ...

Advertising

newsfinanza : Al via domande per contributi a wedding, ristoranti, hotel - fisco24_info : Al via domande per contributi a wedding, ristoranti, hotel: Ag.Entrate predispone modello. Tempo da domani al 23 gi… - zazoomblog : Bonus alberghi dal 13 giugno via alle domande: requisiti e dettagli - #Bonus #alberghi #giugno #domande: - AnsaLiguria : Regione Liguria, per centri estivi voucher per 3 milioni. Dal 20 giugno al via presentazione domande #ANSA - Chaos77468122 : @maloeducata Non ti preoccupare dai la discussione della tesi è più una formalità che altro. Fai la tua presentazio… -