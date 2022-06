A 43 anni la conduttrice farà il suo primo match di kickboxing (Di mercoledì 8 giugno 2022) Elisabetta Canalis debutta come kickboxer. Dopo essersi allenata per molto tempo in questo sport da combattimento, la showgirl, conduttrice e influencer è pronta per il suo primo incontro. Il 18 giugno si troverà infatti sul ring contro Rachele Muratori in un match di tre riprese da un minuto e mezzo ciascuna. Elisabetta Canalis allena la figlia Skyler Eva a kickboxing: passione di famiglia X ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 8 giugno 2022) Elisabetta Canalis debutta come kickboxer. Dopo essersi allenata per molto tempo in questo sport da combattimento, la showgirl,e influencer è pronta per il suoincontro. Il 18 giugno si troverà infatti sul ring contro Rachele Muratori in undi tre riprese da un minuto e mezzo ciascuna. Elisabetta Canalis allena la figlia Skyler Eva a: passione di famiglia X ...

