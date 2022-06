Viaggio a Mosca, Salvini: “Quando ci saranno condizioni, non ora” (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Partirà per Mosca o no? “Quando ci saranno le condizioni, non adesso”, risponde ai microfoni del Tg3 il leader della Lega, Matteo Salvini. Il 21 e 22 giugno, in occasione delle comunicazioni del premier Mario Draghi sul conflitto in Ucraina, “noi chiederemo che l’Italia sia protagonista insieme all’Europa di un processo di pace. In questo momento penso che mandare altre armi significhi allungare la guerra e, quindi, lavoreremo perché l’Italia sia ponte”. “La pace adesso è un’urgenza e un’emergenza, da subito anche la Lega ha approvato ogni tipo di aiuti all’Ucraina aggredita, ma dopo 4 mesi di guerra e dopo 50mila morti l’arma più forte è la diplomazia”. REFERENDUM 12 GIUGNO – Non bastava la riforma Cartabia sulla giustizia? “No perché ad esempio la separazione delle carriere è ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Partirà pero no? “cile, non adesso”, risponde ai microfoni del Tg3 il leader della Lega, Matteo. Il 21 e 22 giugno, in occasione delle comunicazioni del premier Mario Draghi sul conflitto in Ucraina, “noi chiederemo che l’Italia sia protagonista insieme all’Europa di un processo di pace. In questo momento penso che mandare altre armi significhi allungare la guerra e, quindi, lavoreremo perché l’Italia sia ponte”. “La pace adesso è un’urgenza e un’emergenza, da subito anche la Lega ha approvato ogni tipo di aiuti all’Ucraina aggredita, ma dopo 4 mesi di guerra e dopo 50mila morti l’arma più forte è la diplomazia”. REFERENDUM 12 GIUGNO – Non bastava la riforma Cartabia sulla giustizia? “No perché ad esempio la separazione delle carriere è ...

