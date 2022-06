Ultime Notizie – Referendum 12 giugno, Pregliasco: “Bene obbligo mascherina” (Di martedì 7 giugno 2022) “Le mascherine alle urne” per il Referendum del 12 giugno “hanno un senso e un’utilità”. La vede così il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’università Statale di Milano, commentando all’Adnkronos Salute le disposizioni previste per l’appuntamento elettorale del 12 giugno con le amministrative e il Referendum quando, secondo un protocollo sanitario dei ministeri di Interno e Salute, vigerà l’obbligo di mascherina chirurgica sia per gli elettori sia per i componenti dei seggi. “Sono una giusta misura di attenzione in un momento di assembramento istituzionale” rileva. OMICRON 5 – “Omicron 5 è ancora più contagiosa delle altre” ‘versioni’ di Sars-CoV-2, “ma i sintomi” che causa “sono sostanzialmente gli stessi, perché non è che un virus possa cambiare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) “Le mascherine alle urne” per ildel 12“hanno un senso e un’utilità”. La vede così il virologo Fabrizio, docente all’università Statale di Milano, commentando all’Adnkronos Salute le disposizioni previste per l’appuntamento elettorale del 12con le amministrative e ilquando, secondo un protocollo sanitario dei ministeri di Interno e Salute, vigerà l’dichirurgica sia per gli elettori sia per i componenti dei seggi. “Sono una giusta misura di attenzione in un momento di assembramento istituzionale” rileva. OMICRON 5 – “Omicron 5 è ancora più contagiosa delle altre” ‘versioni’ di Sars-CoV-2, “ma i sintomi” che causa “sono sostanzialmente gli stessi, perché non è che un virus possa cambiare ...

Advertising

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - ilFattoMolfetta : PUBBLICA SICUREZZA, TASER IN DOTAZIONE ANCHE A MOLFETTA - ereike05 : RT @meteoredit: Questa settimana il grande #caldo tornerà ad interessare la Penisola Iberica: tornano i 40°C in #Spagna e #Portogallo! ?????… -