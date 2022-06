Ucraina | Meloni “sanzioni sono efficaci ma serve fondo compensazione”

(Di martedì 7 giugno 2022) “Io credo che lerimangono lo strumento più efficace del quale oggi la comunità internazionale dispone ma, dall’inizio, FdI continua a chiedere che il governo batta i pugni per undi” che sia “finanziato dall’intero Occidente, non solo dalla Commissione Ue, per compensare le nazioni che hanno i maggiori problemi”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgiadurante un punto stampa rispondendo alla cronista che le chiedeva se, secondo lei, lealla Russia possano penalizzare il comparto del mobile. “In questa crisi – ha argomentato ancora– anche all’interno dell’alleanza occidentale, ci sarà chi pagherà di più, chi pagherà di meno e chi ci può guadagnare. Come si distribuiscono le responsabilità si devono distribuire anche i ...

'In questa crisi - ha argomentato ancora- anche all'interno dell'alleanza occidentale, ci sarà chi pagherà di più, chi pagherà di meno e chi ci può guadagnare. Come si distribuiscono le ...