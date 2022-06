Statale Sorrentina, scontro auto-moto nella galleria di Pozzano: muore centauro 30enne di Torre del Greco (Di martedì 7 giugno 2022) Incidente mortale nella galleria di Pozzano, impatto frontale tra auto e moto che provenivano da due direzione opposte. A perdere la vita dopo il violento scontro è stato il centauro, un... Leggi su ilmattino (Di martedì 7 giugno 2022) Incidente mortaledi, impatto frontale trache provenivano da due direzione opposte. A perdere la vita dopo il violentoè stato il, un...

Advertising

infoitinterno : Incidente sulla Statale sorrentina, gravi due feriti - Una motocicletta si scontra con due auto nelle curve di Scut… - infoitinterno : Una moto contro due auto manda in tilt il traffico sulla Statale sorrentina - ottopagine : Una moto contro due auto manda in tilt il traffico sulla Statale sorrentina #Meta - agro24tw : Castellammare di Stabia. Traffico in tilt sulla Statale Sorrentina - Reportwebtv : Incidente Punta Scutolo, Strada Statale Sorrentina bloccate per ore -