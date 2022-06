Somalia | saliti a 386 000 bambini con malnutrizione estrema

(Di martedì 7 giugno 2022) In, circa 386.000hanno un disperato bisogno di cure per laacuta grave che minaccia la loro sopravvivenza, ha ammonito l'Unicef. Il dato è salito di oltre il 15% nell'...

Etienne Peterschmitt, rappresentante della Fao in, da Ginevra ha precisato che, stando alle ultime analisi sulla sicurezza alimentare, delle 7,1 milioni di persone in situazione di "crisi" ...La terribile siccità in, la peggiore degli ultimi 40 anni, ha costretto più di mezzo milione di persone ad ...interrotte a livello globale e ai prezzi dei prodotti alimentarialle stelle ...In Somalia, circa 386.000 bambini hanno un disperato bisogno di cure per la malnutrizione acuta grave che minaccia la loro sopravvivenza, ha ammonito l'Unicef. (ANSA) ...L’Organizzazione chiede ai governi e alla comunità internazionale di dare priorità a una risposta localizzata che miri a salvare vite e mezzi di sussistenza, sostenendo la produzione alimentare locale ...