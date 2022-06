Soleil e Manuel Bortuzzo, cala il gelo tra i due: lo scontro sui social (Di martedì 7 giugno 2022) Nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sono stati due protagonisti assoluti. Ma anche adesso, a distanza di mesi dalla fine del reality, Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo non smettono di far parlare di loro. L’influencer italo americana dopo la sua partecipazione come giudice a La Pupa e Secchione Show, è partita per l’Honduras per un’esperienza lampo anche all’Isola dei Famosi, mentre l’ex nuotatore ha tenuto banco con la fine della storia d’amore con Lulù Selassié, nata nella casa più spiata d’Italia. E, adesso, tra i due è calato il gelo. In uno scontro social vissuto a distanza. Dopo la frecciatina velata di Manuel Bortuzzo nei confronti di Clarissa Selassiè, sulla questione è intervenuta anche Soleil Sorge. ... Leggi su blog.libero (Di martedì 7 giugno 2022) Nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sono stati due protagonisti assoluti. Ma anche adesso, a distanza di mesi dalla fine del reality,Sorge enon smettono di far parlare di loro. L’influencer italo americana dopo la sua partecipazione come giudice a La Pupa e Secchione Show, è partita per l’Honduras per un’esperienza lampo anche all’Isola dei Famosi, mentre l’ex nuotatore ha tenuto banco con la fine della storia d’amore con Lulù Selassié, nata nella casa più spiata d’Italia. E, adesso, tra i due èto il. In unovissuto a distanza. Dopo la frecciatina velata dinei confronti di Clarissa Selassiè, sulla questione è intervenuta ancheSorge. ...

mesorottaercazz : RT @harsiness: ma vi ricordate quando le prime settimane del gfvip6 tutti erano partiti dal nulla a shippare manuel e soleil e il twitter e… - andreastoolbox : #Soleil e Manuel Bortuzzo, cala il gelo tra i due: lo scontro sui social - thepostea : Soleil Sorge e la frecciatina a Manuel Bortuzzo: lui e il padre smettono di seguirla #gfvip #kittyclary #solearmy - polemicosa101 : @blogtivvu Follow più follow meno… ma Soleil non ha mai seguito Manuel ??????? - j4deex : @blogtivvu Soleil non ha mai seguito manuel o messo like a lui, era il contrario semmai -