Sciopero dei lavoratori alla Leonardo di Pomezia, il Sindaco: “Subito un tavolo interistituzionale” (Di martedì 7 giugno 2022) Pomezia – Il Sindaco Adriano Zuccalà è intervenuto all’assemblea dei lavoratori della Leonardo di Pomezia, ieri in Sciopero per 4 ore. L’ astensione dal lavoro è stata indetta dai sindacati contro la chiusura dello stabilimento pometino. Il Primo Cittadino è tornato a sottolineare la necessità improcastinabile dell’apertura di un tavolo interministeriale e interistituzionale per cercare un percorso condiviso di valorizzazione del sito e non di chiusura, ponendo l’accento su una visione di sviluppo della sede di Pomezia, favorendone gli investimenti in un territorio oggetto di costante crescita anche grazie ai fondi del PNRR. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomeziailfaroonline.it è su GOOGLE ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 giugno 2022)– IlAdriano Zuccalà è intervenuto all’assemblea deidelladi, ieri inper 4 ore. L’ astensione dal lavoro è stata indetta dai sindacati contro la chiusura dello stabilimento pometino. Il Primo Cittadino è tornato a sottolineare la necessità improcastinabile dell’apertura di uninterministeriale eper cercare un percorso condiviso di valorizzazione del sito e non di chiusura, ponendo l’accento su una visione di sviluppo della sede di, favorendone gli investimenti in un territorio oggetto di costante crescita anche grazie ai fondi del PNRR. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE ...

