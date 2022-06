Salernitana | l’AD Milan | «Inter e Atalanta su Ederson Costa 20 milioni»

Advertising

CalcioOggi : La crociata della Salernitana, l'ad: 'Procuratori, ora basta! Sarà dura ma la spunteremo noi' - TUTTO mercato WEB - CalcioNews24 : L'AD della #Salernitana fa il punto sugli interessi per #Ederson ??? - AlexDoni_ : RT @marifcinter: Ad #Salernitana: '#Ederson? C'è interesse da parte dell'Inter e c'è offerta tangibile dell'Atalanta. Stiamo dialogando con… - TuttoMercatoWeb : La crociata della Salernitana, l'ad: 'Procuratori, ora basta! Sarà dura ma la spunteremo noi' - mr_kubra : RT @90ordnasselA: “Capitolo Ederson. L’Inter offre 21 mil?” “C’è interesse da parte dei nerazzurri e c’è un’offerta tangibile dell’Atalant… -

Colpo di mercato in vista per' Inter. Il club nerazzurro è in fase avanzata di discussione con laper'acquisto di un centrocampista che si è messo in mostra nella seconda parte della stagione, risultando decisivo per la miracolosa permanenza in A della formazione granata. Si tratta ...Il polverone sollevato dal presidente della, Iervolino sulle commissioni che il suo ex ds Sabatini ...aveva promessoun ...nel 2019 a parametro zero ma con ricche commissioni per'agente, ...