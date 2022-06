Russia, si scontrò con Putin durante l’ultimo vertice prima dell’invasione: perse le tracce dell’oligarca Dmitry Kozak (Di martedì 7 giugno 2022) Era tra i vertici dell’apparato del potere Putiniano, uno degli uomini che il 21 febbraio era presente al vertice del Consiglio di sicurezza nel corso del quale il presidente russo impresse il suo sigillo sul piano di invasione russa dell’Ucraina. Quella fu la riunione in cui il leader del Cremlino umiliò pubblicamente il capo dei suoi servizi segreti, Sergey Naryskhin, che, balbettando, cercò di riallinearsi alla visione del capo della Federazione dopo aver messo involontariamente in discussione le strategie Putiniane. Ma in quell’occasione Putin si scontro anche con un altro membro di primo piano: Dmitry Kozak, vicedirettore dello staff del presidente. Dopo quello scontro di Kozak si è persa ogni traccia. durante il suo intervento, l’uomo che è al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Era tra i vertici dell’apparato del potereiano, uno degli uomini che il 21 febbraio era presente aldel Consiglio di sicurezza nel corso del quale il presidente russo impresse il suo sigillo sul piano di invasione russa dell’Ucraina. Quella fu la riunione in cui il leader del Cremlino umiliò pubblicamente il capo dei suoi servizi segreti, Sergey Naryskhin, che, balbettando, cercò di riallinearsi alla visione del capo della Federazione dopo aver messo involontariamente in discussione le strategieiane. Ma in quell’occasionesi scontro anche con un altro membro di primo piano:, vicedirettore dello staff del presidente. Dopo quello scontro disi è persa ogni traccia.il suo intervento, l’uomo che è al ...

