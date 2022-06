Reazione a Catena 7 giugno 2022 | le Fuoriclassiche

(Di martedì 7 giugno 2022) Il video dell’Ultimadidi stasera, martedì 7. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campionesse le, tre ragazze piemontesi che si chiamano così perché si sono conosciute al Liceo Classico. Le– Linda, Alessia e Teodora – al loro primo tentativo non sono riuscite ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima, che stasera, dopo qualche dimezzamento e senza aver comprato l’ultimo elemento, valeva soltanto 497 euro. Peccato, riproveranno domani! Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 50.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntataa ...

ch3rryreddesert : @sayurisullaluna Hahaha vero reazione a catena mi umilia ogni fottuta sera????? mi manca sentirmi un genio come mi ci fa sentire l'eredità ?? - maddtpwk : @fraffereffa quando inizia reazione a catena inizia ufficialmente l'estate - _azzuxpotts_ : RT @fraffereffa: reazione a catena >>>>> l’eredità - unvuotodariemp1 : RT @fraffereffa: reazione a catena >>>>> l’eredità - emmasaramiin : RT @fraffereffa: reazione a catena >>>>> l’eredità -

2022 e gli ascolti della prima puntata: ecco i dati auditel di ieri, lunedì 6 giugno Nel dettaglio, come riportato da Blogo, ogni giorno puntualissimo nella pubblicazione dei dati ...Reazione a Catena 2022. Torna anche oggi il classico appuntamento con il gioco dedicato alle parole più amato di sempre! Dopo l'Eredità, il programma Reazione a Catena — come di consueto condotto da M ...Torna puntuale su Rai 1 nella serata di oggi 7 Giugno 2022 l'appuntamento con il preserale estivo della rete ammiraglia dalla tv nazionale: Reazione a Catena. Il noto show che accompagna i ...