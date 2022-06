Mimo 2022 - Ecco i 50 brand che hanno confermato la loro presenza

(Di martedì 7 giugno 2022) La seconda edizione delMilano Monza Motor Show, in programma dal 16 al 19 giugno, vedrà la partecipazione di 50 marchi automobilistici e motociclistici. L'elenco è lungo e variegato: Aiways, Alfa Romeo, Alpine, Aston Martin, Automobili Amos, Automobili Lamborghini, Bentley, Chevrolet, Citroën, Dallara, Dodge, DR, DS, Energica, EVO, Ferrari, Fiat, Harley Davidson, Honda auto, Honda moto, Hyundai, ICKX, Jannarelly, Jeep, Kawasaki, KIA, Lancia, Leasys Rent, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mole Urbana, MV Agusta, Nissan, Opel, Pagani, Peugeot, Pirelli, Ram, Seres, Soriano Motors, Sportequipe, Suzuki, Toyota, Touring Superleggera, XEV, Zagato, Zero Motorcycles. Le attese. Gli organizzatori si attendono l'arrivo di oltre 500.000 visitatori, anche grazie anche alla convenzione con Frecciarossa che permetterà a chi scarica ilPass ...

