Mare Fuori è da record su RaiPlay ma sarà disponibile ancora per poco: il motivo (Di martedì 7 giugno 2022) E’ in lavorazione la terza stagione di Mare Fuori la serie che su Rai 2 non ha mai intercettato ascolti d’oro ( quelli che avrebbe meritato) ma che in streaming, va fortissimo. La prima e la seconda stagione di Mare Fuori, sono tra le più viste su RaiPlay ma tutto questo durerà molto poco. Il motivo? La Rai ha deciso di vendere Mare Fuori a Netflix, almeno per lo streaming on line e per il momento quindi, non sarà più possibile vedere la serie gratuitamente sulla piattaforma free della Rai. Come potrete vedere dalla foto che abbiamo usato in apertura a questo articolo, Mare Fuori resterà disponibile nel catalogo di RaiPlay per pochi giorni. Per chi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 7 giugno 2022) E’ in lavorazione la terza stagione dila serie che su Rai 2 non ha mai intercettato ascolti d’oro ( quelli che avrebbe meritato) ma che in streaming, va fortissimo. La prima e la seconda stagione di, sono tra le più viste suma tutto questo durerà molto. Il? La Rai ha deciso di venderea Netflix, almeno per lo streaming on line e per il momento quindi, nonpiù possibile vedere la serie gratuitamente sulla piattaforma free della Rai. Come potrete vedere dalla foto che abbiamo usato in apertura a questo articolo,resterànel catalogo diper pochi giorni. Per chi ...

Johnpol33604477 : @agorarai da dove salta fuori questa conduttrice? Sembra una miscela tra la Gruber, la Panella, la Giandotti che pa… - Cris_quella : RT @Ivan__soli: essi che vissero come assassini sotto terra, essi che vissero come banditi in fondo al mare, essi che vissero come pazzi in… - mistral39210594 : @ForzaPortuali @alesallusti Noi siamo in pericolo perché siamo un ottimo sbocco sul mare molto interessante x la Ru… - skz5k2 : @disinformatico @mt_0x @vaielettrico Ci sono regioni nel Mondo che è come andare per mare: 200km alla città più vic… - RaffaeleUnivers : Buongiorno dalla mia casa al mare. Fuori c'è una piacevole brezza. -