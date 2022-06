Lucio Presta contro Heather Parisi | «Farò un decreto a tutte le tv italiane | se lavori ti pignoro i soldi»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 7 giugno 2022) «unle tvcosì se lavora le». Così il manager, imprenditore e produttore televisivoall’Adnkronos dopo il suo post pubblicato ieri sui social. Il manager “ha ricordato”, riporta l’agenzia, all’ex showgirlche il tribunale di primo grado «ti ha condannato – ha scrittosu Twitter – sia per diffamazione nella causa con me, che per illecita pubblicazione di immagini con me ed i miei figli al pagamento dei danni e delle spese, ma non hai rispettato le due sentenze. Ti nascondi ad Hong Kong?».Il manager dei ...