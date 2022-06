Liverpool, titoli di coda per Salah? L’egiziano potrebbe lasciare nel 2023 (Di martedì 7 giugno 2022) Si separano le strade di Salah e il Liverpool. L’egiziano è in scadenza nel 2023 e potrebbe andare via a zero. Su di lui il Barcellona Le strade di Salah e del Liverpool sono destinate a separarsi. Se non quest’anno, sicuramente nel prossimo, visto che ha il contratto in scadenza nel 2023. E per il Mirror la prossima squadra delL’egiziano sarà il Barcellona. I blaugrana contano di prenderlo a parametro zero la prossima estate. Salah, infatti, avrebbe scelto di non andare in Liga già questa estate. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Si separano le strade die ilè in scadenza nelandare via a zero. Su di lui il Barcellona Le strade die delsono destinate a separarsi. Se non quest’anno, sicuramente nel prossimo, visto che ha il contratto in scadenza nel. E per il Mirror la prossima squadra delsarà il Barcellona. I blaugrana contano di prenderlo a parametro zero la prossima estate., infatti, avrebbe scelto di non andare in Liga già questa estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

