L' Europa al voto sul futuro dell' auto | tra ideologie elettriche e realtà

(Di martedì 7 giugno 2022) Se sietemobilisti segnatevi le date del 7 e 8 giugno. Da sempre su questo giornale abbiamo cercato di spiegare come l’idea di abbandonare troppo in fretta i motori endotermici fosse una follia, un suicidio industriale e una decisione presa sull’onda di pura ideologia. Le date che avete letto sono infatti quellea votazione che il Parlamento europeo dovrà fare per capire dove finirà il progetto di impedire la costruzione di motori termici pere veicoli commerciali leggeri entro il 2035. O per meglio dire, sarà l’ultima possibilità per rinsavire e prendere le uniche decisioni che l’industria troverebbe sostenibili dai punti di vista finanziario, tecnologico e occupazionale. Oggi la chiamano “neutralità tecnologica”, ma in pratica è l’idea di non considerare soltanto l’elettrico come via alla decarbonizzazione. Un’idea, sia ...